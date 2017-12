James Brown zaplatí za domáce násilie pokutu, vyhne sa však procesu

15. jún 2004 o 16:25 TASR

Los Angeles 15. júna (TASR) - Krstný otec soulu James Brown (71), ktorého na sklonku januára zadržali pre podozrenie z trestného činu domáceho násilia, sa už nemusí obávať súdneho procesu.

Soulová legenda, ktorá nepoprela pred príslušným sudcom obvinenia, že v meste Aiken v štáte Južná Karolína fyzicky napadla 33-ročnú manželku Tomi Rae Brownovú, však musí zaplatiť pokutu vo výške 1000 dolárov. Informoval o tom internetový server E!Online.

Spevák, ktorý tak nepriamo priznal vinu, sa podľa slov svojho právneho zástupcu chcel v každom prípade vyhnúť procesu a netvrdil, že je nevinný. V takom prípade by sa kauzou bola v utorok zaoberala ešte porota.

Pôvodne Brown v amerických médiách popieral akúkoľvek vinu a tvrdil, že podstatne mladšiu manželku miluje a nikdy by jej neublížil. Ženu, ktorá by v prípade procesu musela vypovedať pred súdom, po januárovom konflikte v dome Brownovcov previezli s modrinami a škrabancami do nemocnice.

Godfather of Soul strávil už dva a pol roka za mrežami, keď ho v roku 1988 odsúdili na tento trest za drogový delikt a ublíženie na zdraví. O desať rokov neskôr sa kvôli drogám opäť dostal do konfliktu so zákonom, v máji 2003 však Brownove dovtedajšie prehrešky amnestovali.

Koncom vlaňajšieho roka sa umelec stal laureátom prestížnej Kennedyho ceny za celoživotné dielo.