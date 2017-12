INXS chcú nájsť speváka cez Reality šou

BRATISLAVA - Austrálska rocková skupina INXS sa rozhodla nájsť nového speváka pomocou televíznej Reality šou. Napísal to internetový server BBC.

16. jún 2004 o 9:30

Akcia s názvom Rock Star sa rozbehne na piatich kontinentoch sveta a jej úlohou bude zaplátať miesto po dlhoročnom spevákovi Michaelovi Hutchencovi, ktorý svet opustil pravdepodobne vlastnou rukou v roku 1997. Víťaz získa možnosť nahrať so skupinou album a vyraziť na turné.

Po smrti lídra austrálska rocková skupina, ktorá sa preslávila pesničkami ako Suicide Blonde, Need You Tonight alebo Baby Don't Cry, vystriedala viacerých spevákov vrátane známeho soulového interpreta menom Terence Trent D'Arby. "Po Michaleovej smrti sme hľadali nového speváka, ale nevedeli sme, ako na to. Myslím, že toto je fantastický spôsob, aby sa nám to mohlo podariť," povedal o novej šou gitarista skupiny Tim Farriss.

Špecialitou tejto súťaže bude, že o víťazovi nerozhodnú diváci, ale členovia skupiny a pracovníci zo šoubiznisu. Šou by sa mala vysielať v Amerike na budúci rok. "Myslím, že v televízii je miesto pre viacero rockových súťaží, pretože cítim, že táto hudba bola v rámci rôznych reality šou často prehliadaná," povedal jeden z producentov Rock Star Mark Burnett.

INXS predali za dvadsaťpäťročnú kariéru viac ako tridsať miliónov albumov. Koncom osemdesiatych rokov dokonca natáčali v bývalom komunistickom Českoslovesku jeden zo svojich videoklipov. Skupina sa po smrti Michaela Hutchenca, ktorého našli obeseného v hotelovej izbe v Sydney, rozhodla pokračovať v kariére.

