Alanis Morissettová sa zasnúbila s hercom Ryanom Reynoldsom

16. jún 2004 o 13:13 TASR

New York 16. júna (TASR) - Kanadská speváčka Alanis Morissettová, ktorá má skúsenosti so stroskotanými vzťahmi, sa zasnúbila s málo známym 27-ročným hercom Ryanom Reynoldsom.

Tridsaťročná umelkyňa časopisu US Weekly prezradila, že o ruku ju požiadal krajan Reynolds, ktorého najnovší film nesie názov National Lampoon's Van Wilder.

Vzťah dvojice sa začal pred dvoma rokmi písaním mailov. "Od začiatku som vedela, že je to niekto, s kým by som mohla byť do konca svojho života," povedala Morissettová.

Reynolds odletel extra do Ottawy, kde si nechal zasnúbenie odobriť rodičmi. Keď svoju vyvolenú žiadal o ruku, kľakol si a daroval jej prsteň so smaragdami, ktorý sám navrhol.

"Boli sme doma. Bolo to prosté, čisté, nádherné - a šokujúce," vyznala sa speváčka.