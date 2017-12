Skupina Nový Al-bum sa premenovala na Taktikov

16. jún 2004 o 17:14 TASR

Bratislava 16. júna (TASR) - Na svete sú novodobí Taktici. Povolenie používať toto meno dostala skupina Nový Al-bum priamo od zakladateľa legendárnej kapely 70. rokov Vlada Koleniča.

Nový Al-bum sa svojho vzniku okrem vlastnej pôvodnej tvorby hrával väčšinou skladby Taktikov ako 10 dkg tresky, či Máša - známa predavačka langošov alebo Expres na Zlaté piesky. Kolenič, ktorý už 25 rokov žije v USA, pricestoval v týchto dňoch na Slovensko, odohral s Novým Al-bumom koncert, slovo dalo slovo a Slovensko má teda opäť svojich Taktikov.

Nová kapela hrá v zložení Tibor Čech - gitara a spev, Dušan Brachna - akordeón a spev, Milan Kaliňák - sólo gitara, Andrej Jeriga - basgitara, spev a Július Csiba - bicie. Pred časom pokrstili aj album s názvom Taktici 2004 The best of.

Taktici vznikli začiatkom 70. rokov. Ich ústrednou postavou bol práve Vlado Kolenič a domovskou scénou bratislavský V-klub. Vzhľadom na politické pomery členovia skupiny koncom 70. rokov emigrovali do USA. Veľká časť kapely v zámorí začínala ako taxikári, demolačná čata, remeselníci, či babysitteri, kým sa nenaučili jazyk a neodštartovali nový život. Vlado Kolenič dnes pôsobí v Las Vegas, Los Angeles, Hollywoode, je známym autorom filmovej hudby, robí muzikály. Keď sa Kolenič pred 10 rokmi vrátil, stretol sa s členmi Nového Al-bumu a už vtedy sa dohodli sa, že Taktici sa prostredníctvom Nového Al-bumu "môžu vrátiť".