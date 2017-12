Východ Slovenska bude mať nový hudobný festival Lifeline Domaša Fest

16. jún 2004 o 17:57 TASR

Košice 16. júna (TASR) - Nielen východniarom sa rozhodli spríjemniť začiatok prázdnin a dovolenkového obdobia organizátori 1. ročníka hudobného festivalu Lifeline Domaša Fest 2004. Julo Viršík a Gajo Kuruc z agentúry HIT Produktion pozvali od 2. do 3. júla do rekreačného strediska Eva pri vodnej nádrži Domaša, viac ako 20 interpretov slovenskej populárnej hudby.

Okrem kapiel patriacich ku špičke ako No Name či Desmond, "domácich" IMT Smile, Peha a Chiki liki Tu-a sa na úvod každého festivalového dňa predstavia aj talentované skupiny z regiónu. Umelecký dojem vystúpení umocní výkonná hudobná aparatúra a gigantické zastrešené pódium, ktoré vyrastie len pár metrov od vody.

Podľa Kuruca Lifeline Domaša Fest 2004 si kladie za cieľ byť viac než "klasickým" hudobným festivalom. Ako uviedol na dnešnom stretnutí s novinármi, spojenie s módnou značkou Lifeline a množstvo sprievodných podujatí ho má povýšiť na "festival mladosti, hudby a krásy". Okrem iného organizátori sľubujú návštevníkom autogramiády úradujúcich "missiek", vrátane Miss 2004 Márie Sándorovej či úspešných slovenských hokejových reprezentantov na čele s brankárom Jánom Lašákom. Nebude chýbať súťaž O najkrajší zadok Domaše a v pláne je aj lietanie teplovzdušným balónom.

Cieľom organizátorov je okrem založenia tradície veľkého hudobného festivalu priniesť do regiónu nový impulz v spoločensko-kultúrnom dianí. Festival je určený širokej verejnosti a tomu je podriadená aj cena vstupeniek. V predpredaji bude dvojdňový lístok stáť 199 Sk.

"Rozhodli sme sa založiť tradíciu festivalu, ktorý by mal bez preháňania do roka do dvoch vyplniť medzeru veľkých festivalov na východnom Slovensku a priradiť sa k tým, ktoré návštevnosťou patria k tým najväčším a najnavštevovanejším," uviedol Viršík.