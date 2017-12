Rockeri z Van Halen prekvapili na začiatku turné v USA dramaturgiou koncertov

16. jún 2004 o 17:59 TASR

Filadelfia 16. júna (TASR) - Viacúčelová hala Wachovia Center vo Filadelfii bude dnes a vo štvtrok večer miestneho času dejiskom ďalších vystúpení populárnej americkej rockovej formácie Van Halen, ktorá počas víkendu začala severoamerické letné turné v Coliseu mesta Greensboro v štáte Severná Karolína.

Už prvý koncert zo seriálu vystúpení, ktoré skupina uzavrie 29. septembra v texaskom Lubbocku, priniesol však priaznivcom formácie nielen pozitívne prekvapenia.

V rozpore s prísľubmi totiž figurovalo v programe iba šesť piesní z éry, keď bol frontmanom skupiny David Lee Roth, pričom chýbali skladby ako Jamieďs Crying, Running With The Devil, Dance The Night Away, či Hot For Teacher.

Aktuálny spevák skupiny Sammy Hagar zaradil však do programu aj dve skladby zo svojich sólových albumov (Eagles Fly, respektíve Deeper Kind Of Love).

Súčasťou koncertu, ktorý otvoril megahit Jump, boli skvelé inštrumentálne sóla Mika Anthonyho (basgitara), Alexa Van Halena (bicie) i jeho mladšieho brata Eddieho Van Halena (gitara). Na záver ako prídavky odzneli You Really Got Me, Panama a When Itďs Love.

Zoskupenie okolo dvoch súrodencov holandského pôvodu sa v rámci turné predstaví vo viacerých ďalších megahalách, ktoré športoví priaznivci poznajú ako dejiská stretnutí hokejovej NHL a basketbalovej NBA, napríklad Continental Arena v East Rutherforde, MCI Center vo Washingtone, Air Canada Center v kanadskom Toronte, Pepsi Center v Denvere, Delta Center v Salt Lake City, Arco Arena v Sacramente, Staples Center v Los Angeles, St. Pete Times Forum v Tampe, Toyota Center v Houstone, American Airlines Center v Dallase a ďalšie.