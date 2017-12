Múzeum Science Fiction

SEATTLE - Čo by sa stalo, keby...? Túto otázku by si vraj mali položiť návštevníci nového Múzea a Siene slávy Science Fiction v americkom Seattli.

17. jún 2004 o 11:00

Múzeum a Sieň slávy Science Fiction v Seattli. FOTO - REUTERS





Riaditeľka múzea Donna Shirleová, ktorá niekoľko rokov pracovala v americkom ústave pre kozmický výskum NASA, hovorí: "Ľudia by si tu mali položiť otázku, čo by sa stalo, keby bol ich najlepším priateľom mimozemšťan, alebo čo by sa stalo, ak by sa dali vymazať niektoré veci z našej minulosti."

V múzeu je množstvo exponátov z literárneho i filmového sveta sci-fi, originálne kreslo kapitána Kirka z kultového televízneho seriálu Star Trek, interaktívna kozmická stanica, zbierka rôznych laserových zbraní a iné rarity. (tasr)