Skupina Duran Duran vydá tento rok nový album

BRATISLAVA 17. júna (SITA) - Hudobná skupina Duran Duran, populárna v 80. rokoch, pripravuje nový album, ktorý bude prvým od čias jej originálnej zostavy. Spevák Simon Le Bon prezradil, že skupina už ...

17. jún 2004 o 10:00 SITA

BRATISLAVA 17. júna (SITA) - Hudobná skupina Duran Duran, populárna v 80. rokoch, pripravuje nový album, ktorý bude prvým od čias jej originálnej zostavy. Spevák Simon Le Bon prezradil, že skupina už takmer ukončila nahrávanie albumu, na ktorom pracujú od roku 2001. Posledný album, ktorý mal názov Seven and the Ragged Tiger, nahrali Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes, Roger Taylor a Andy Taylor v roku 1983. Kapela sa začala trieštiť v roku 1985, keď Le Bon, klávesista Rhodes a bubeník Roger Taylor realizovali spoločnú nahrávku. Minulý rok mala skupina, ktorej členovia si podľa Le Bona veľmi dobre rozumejú a naďalej sa inšpirujú, vystúpenia po celom svete.