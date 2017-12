Herec Štefan S. zatiaľ pred vyšetrovateľom o nehode nevypovedal

17. jún 2004 o 15:05 TASR

Považská Bystrica 17. júna (TASR) - Herec a zabávač Štefan S. zatiaľ nevypovedal pred vyšetrovateľom o tragickej nehode, ktorú minulý týždeň v piatok zavinil v Považskej Bystrici.

Podľa zástupkyne trenčianskej policajnej hovorkyne Kataríny Hlaváčovej má obvinený zo zákona právo požiadať o odklad prvého výsluchu, aby si mohol pripraviť obhajobu. O dĺžke odkladu rozhoduje vyšetrovateľ. Policajná hovorkyňa Lenka Bušová dodala, že Štefana S. vypočuje vyšetrovateľ do konca tohto týždňa.

Štefan S. v piatok večer o 21.40 h zrazil svojím Mercedesom E320 na prechode pre chodcov 73-ročnú ženu. Na následky vážnych zranení zomrela ešte pred príchodom záchranárov. Zabávača po nehode obvinili z trestného činu ublíženia na zdraví a hrozí mu trest väzenia od šiestich mesiacov do piatich rokov.

Vyšetrovanie dopravnej nehody by podľa slov vyšetrovateľa mohlo byť skončené do dvoch mesiacov. Do spisu musí zadovážiť výpovede Štefana S. a svedkov, pitevnú správu o obeti a posudok znalca, ktorý sa vyjadrí k okolnostiam dopravnej nehody. Predmetom znaleckého skúmania bude aj rýchlosť jazdy obvineného.

Podľa jedného zo svedkov Štefan S. po nehode hovoril, že ho oslepili svetlá oproti jazdiaceho vozidla. Dôchodkyňu vraj zbadal, až keď bola tesne pred autom. Pod vplyvom alkoholu podľa polície nebol.

