Paul McCartney sa rozplakal nad lôžkom chorého Georgea Harrisona

20. nov 2001 o 15:23 TASR

Londýn 20. novembra (TASR) - Bývalí spoluhráči rakovinou sužovaného Georgea Harrisona (58) z liverpoolskej formácie Beatles, Paul McCartney (59) a Ringo Starr (61), v uplynulých dňoch tajne navštívili chorého kamaráta na newyorskej klinike Staten Island University Hospital. Práve tam sa George Harrison podrobuje radikálnej terapii v súvislosti s nádorovým ochorením mozgu.

Paul McCartney v tejto situácii podľahol emóciám a nad pacientovým lôžkom sa rozplakal, informuje denník Daily Star s odvolaním sa na fotografa Jorieho Gracena, starého priateľa Beatles. George Harrison totiž v posledných mesiacoch značne schudol, vyzerá veľmi slabo a choro.

Trojica žijúcich členov Beatles (štvrtý z nich - John Lennon - sa stal v New Yorku obeťou vražedného atentátu svojho obdivovateľa) strávila spolu niekoľko hodín, počas ktorých intenzívne diskutovala.

Pred deviatimi dňami priniesla britská tlač po predchádzajúcich smutných informáciách o umierajúcom Harrisonovi nádejné správy o údajnom zlepšení jeho zdravotného stavu.

Podľa magazínu Mail americkí lekári intenzívne ožarovali Harrisona, čo je súčasťou kontroverznej a široko diskutovanej metódy doktora Lendermana. Ten sám svoju liečbu neoperovateľných prípadov rakoviny označil za "lotériu" a priznal, že v niektorých prípadoch je jeho jediným úspechom iba utlmenie bolesti, aj keď v Harrisonovom prípade lekári hovorili aj o náznakoch zlepšenia jeho stavu.

Už v júli 2001 médiá na Britských ostrovoch priniesli informácie o tom, že George Harrison sa pripravuje na smrť. Niekdajší člen Beatles to však obratom dementoval. U kedysi silného fajčiara diagnostikovali v roku 1997 nádorové ochorenie hrtanu, ktoré sa však podarilo chirurgicky zvládnuť. V marci tohto roku sa Harrison podrobil operácii pľúcneho tumoru. Mozgový nádor mu lekári zistili v júni 2001 počas rekonvalescencie v Taliansku. Následne mu v švajčiarskej Bellinzone nasadili chemoterapiu.

George Harrison, známy ako "tichý Beatle", sa od rozpadu liverpoolského kvarteta vyhýbal záujmu verejnosti. Na hudobnej scéne sa však pred i po rozchode so spoluhráčmi presadil viacerými sólovými hitmi, napríklad Bangla Desh, What is Life a predovšetkým My Sweet Lord. Bol tiež prominentným členom skupiny zaoberajúcej sa východnými filozofickými prúdmi. V roku 1999 umelec a jeho manželka iba o vlások unikli smrti po tom, čo šialený útočník vnikol do ich domu neďaleko Londýna. Harrison bol vtedy hospitalizovaný s bodnými zraneniami hrude.