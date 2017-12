O problémoch slovenského filmu

BRATISLAVA - Podľa väčšiny ľudí sú príčinou problémov slovenského filmu peniaze alebo nedostatok dobrých scenárov, scenárista a rektor Vysokej školy múzických umení Ondrej Šulaj si to nemyslí.

18. jún 2004 o 12:00

Protagonisti pripravovaného filmu Konečná stanica. FOTO - TASR





"Problém je v tom, že slovenský film bol dlho v 'zmrazenom stave'. Do filmu je potrebné neustále, pravidelne a dlhodobo investovať. Slovenský film sa dlhodobo nepodporoval a tým nemyslím iba finančne," povedal Šulaj. Ďalšími dôvodmi nášho zaostávania za Českom, Maďarskom či Poľskom je podľa Šulaja malý priestor pre nastupujúcu filmársku generáciu a kritika, ktorá pre podporu domácej tvorby urobila minimum. "Slovenská kritika je nadšená českou kinematografiou, Lynchom, Tarantinom a ďalšími tvorcami, o ktorých píše do omrzenia, ale nikto nebol schopný seriózne analyzovať súčasný stav domácej kinematografie."

Scenárista, podpísaný pod mnohými filmami a televíznymi inscenáciami, je sklamaný tým, že v posledných rokoch sa na Slovensku hovorí iba o ekonomike. "Ako by nás diaľnice a investori, ktorí nám sem prinesú fabriky Peugeot a Kia, mali postaviť na nohy? To nie je pravda. Za pár rokov zbalia svoje fabriky, odídu na Ukrajinu a nič tu po nich nezostane. Naproti tomu kultúra je niečo, čo by sme si mali vážiť a čomu by sme mali otvárať absolútne najväčší priestor, pretože iba s ňou sa v Európe nestratíme. To je jediná cesta," dodal Šulaj.

Generálna riaditeľka sekcie médií a audiovízie na ministerstve kultúry Zuzana Mistríková vyhlásila, že štát v tomto roku podporí domácu filmovú tvorbu celkovou čiastkou 60 miliónov korún, čo je najviac za posledné obdobie a budúci rok bude dokonca rezort kultúry žiadať z rozpočtu ešte o 40 miliónov viac.

V tomto roku mala na Slovensku premiéru zatiaľ jediná čisto slovenská snímka - celovečerný dokument Petra Kerekesa 66 sezón. Okrem toho mohli diváci vidieť ešte dve snímky so slovenskou koprodukčnou účasťou, Želary a Kráľa zlodejov. Do konca roku 2004 by sa mali dokončiť tri filmy: Konečná stanica režiséra Jiřího Chlumského podľa hry Radošinského naivného divadla, debut mladej režisérky Kataríny Šulajovej O dve slabiky dozadu a animovaný film Čerti a Kača, ktorého autormi sú Ivana Zajacová a Jozef Mitaľ.

V roku 2003 sa v prvej stovke divácky najúspešnejších filmov v slovenských kinách presadila iba rozprávka Čert ví proč z česko-slovenskej koprodukcie. S návštevnosťou 18 400 divákov obsadila 39. priečku. Ako uviedol v časopise Film.sk publicista Miro Ulman "na súčasné slovenské pomery je to dosť, ale pre porovnanie, toto číslo tvorí iba sedem percent z návštevnosti tohto filmu v Čechách". (čtk, her)