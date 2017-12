Návod na to, ako zbaliť ženu za jeden deň

Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux: Falošné dôvernosti. Divadlo Jána Palárika v Trnave. Réžia: Viktor Kollár. Hrajú: Zuzana Šebová, Linda Zemánková, Jozef Bujdák a ďalší. Premiéra: 17. a 18. júna.

18. jún 2004 o 10:00

"Keby som v hre dal návod na zbalenie ženy, tak by som tomu asi rozumel. Ja sa však tiež iba prizerám. Naša hra je metodikou lásky. Je to komédia o láske a všetkých jej zákutiach. Ponúkame lásku vo fáze zamilovanosti, odmietania či sľubovania. Hráme o tom, čo nás stojí dobyť ženu," povedal režisér Viktor Kollár.

Láska prevedie diváka predstavením od začiatku až do konca. Ten je podľa režiséra "smutnoveselý". V príbehu sa mladý muž zamiluje do mladej vdovy, ktorú sa pokúša zbaliť cez kamaráta. Kamarát je u vdovy zamestnaný, svojmu zamilovanému priateľovi však nepomáha nezištne.

"Ja som síce zamilovaný, ale málo akčný alebo šikovný. Kamarát pripravuje rôzne situácie. Asi by som to prirovnal k Cyranovi. Ja čítam básničky, tvárim sa, že nič necítim, ale všetko robím pre to, aby sa to skončilo tak, ako chcem. Iné predstierame a iné hráme," hovorí Jozef Bujdák.

Príbeh nie je o zápletkách a intrigách. Je to veľmi prirodzené a podľa hercov aj príjemné hranie. "Na prvé prečítanie sa mi to zdalo fádne. Dosť sme sa herecky natrápili, aby sa bolo na čo pozerať a aby to ešte aj bolo vtipné," dodal Bujdák. (zk)