Americká verejnosť sa rozlúčila s Rayom Charlesom

Los Angeles 18. júna (TASR) - Stovky fanúšikov sa vo štvrtok rozlúčili s americkým spevákom, klaviristom a skladateľom Rayom Charlesom, ktorý zomrel 10.

18. jún 2004 o 13:13 TASR

júna vo veku 73 rokov na následky choroby pečene.

Pred kongresovým centrom v Los Angeles, kde vystavili na prianie rodiny otvorenú rakvu s telom umelca, stáli ľudia v dlhom rade. Nebohý Ray Charles mal na sebe čierny oblek s kravatou a nechýbalo ani jeho poznávacie znamenie - čierne slnečné okuliare.

Hneď vedľa rakvy stál jeho klavír, na ktorom boli položené notové zápisy najväčších hitov Georgia on My Mind a What'd I Say. Cez klavírovú stoličku bol prehodený čierno-strieborný žaket.

Mnohí fanúšikovia sa pred rakvou prežehnali a nemohli potlačiť slzy v očiach. "Všetci cítime tú stratu," povedal Charlesov životopisec David Ritz. "Nikto iný nevedel spievať s toľkým citom," vyznala sa cez slzy fanúšička Berta Morleyová.

V Los Angeles sa dnes koná tryzna, na ktorej sa zúčastní viac ako 1200 sčasti prominentných hostí. Tónmi hudby sa prídu rozlúčiť veličiny ako Stevie Wonder, Willie Nelson, B.B. King a Wynton Marsalis. Zaznejú aj smútočné prejavy bývalého amerického prezidenta Billa Clintona, producenta Quincyho Jonesa a černošského komika Billa Cosbyho.