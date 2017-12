Woody Allen bude po 33 rokoch nakrúcať film, ktorý nemá súvislosť s New Yorkom

New York 18. júna (TASR) - Iba veľmi málo prezradil doteraz o svojom novom filme populárny herec, scenárista, režisér a producent Woody Allen, pre ktorého ...

18. jún 2004 o 18:01 TASR

New York 18. júna (TASR) - Iba veľmi málo prezradil doteraz o svojom novom filme populárny herec, scenárista, režisér a producent Woody Allen, pre ktorého to však po 33 rokoch bude prvé dielo, ktorého obsah nebude mať žiadne súvislosti s New Yorkom.

Excentrickému filmárovi sa podľa americkej odbornej tlače podarilo získať pre nový projekt Kate Winsletovú, známu z Cameronovho Titaniku. Ďalšie postavy vo filme, ktorý sa bude nakrúcať v júli a v auguste v britskej metropole Londýn, by mali stvárniť Emily Mortimerová a Jonathan Rhys Meyers.

Allenova novinka sa bude odohrávať v prostredí High Society na Britských ostrovoch.

Nakrúcanie v Londýne využije umelec, ktorý je i vášnivým džezovým klarinetistom, na niekoľko koncertov v Nemecku, konkrétne v Stuttgarte, Mníchove a Berlíne. Na neobvyklé vystúpenia hviezdy strieborného plátna sa môžu potom ešte tešiť jeho fanúšikovia v Monaku a v Španielsku, odkiaľ povedie jeho cesta už do Veľkej Británie, kde bude pokračovať v prácach na spomínanej filmovej novinke.