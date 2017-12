V Trenčianskych Tepliciach odštartoval 12.ročník Art Filmu

18. jún 2004 o 20:36 TASR

Bratislava 18. júna (TASR) - V kúpeľnom mestečku Trenčianske Teplice dnes slávnostným ceremoniálom odštartoval 12. ročník Medzinárodného filmového festivalu Art Film, ktorého súčasťou bolo aj slávnostné odovzdávanie ocenení výročných cien Slovenského filmového zväzu, Únie slovenských televíznych tvorcov a Literárneho fondu SR.

Igrica za Hranú filmovú tvorbu pre kiná za námet a scenár koprodukčného filmu Neverné hry režisérky Michaely Pavlátovej získala Tina Diosi. Za Televíznu dramatickú tvorbu si Igrica odniesol Martin Štrba. Ocenenie mu udelili za nekonvenčné obrazové stvárnenie televízneho seriálu Záchranári. V kategórii Animovaná tvorba si ocenenie Igric na svoje konto pripísala Jana Slovenská za poetické spracovanie animovaného absolventského filmu Steblá trávy. Za Filmovú a televíznu dokumentárnu tvorbu ocenenie Igric v Trenčianskych Tepliciach získal Mišo Suchý za úprimnú výpoveď a citlivé stvárnenie osudov emigrantov vo filme Home Movie a za Herecký výkon vo filme bola ocenená Szidi Tóbias za hlavnú postavu vo filme Dlhá krátka noc režiséra Petra Krištúfka

Tradičné ocenenie Zlatá kamera na Art Filme odovzdali spoluzakladateľovi a režisérovi slovenského animovaného filmu Vlastimilovi Heroldovi in memoriam, televíznemu režisérovi Vidovi Horňákovi a českému skladateľovi filmovej hudby a režisérovi Petrovi Hapkovi.

Medzinárodný filmový festival Art Film v Trenčianskych Tepliciach potrvá do 22. júna a od 23. do 25. júna sa presunie do Bratislavy.