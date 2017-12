Debut Domaša fest otvorí letnú sezónu

19. jún 2004 o 9:16 SITA

KOŠICE 19. júna (SITA) - Letnú sezónu na vodnej nádrži Domaša otvorí 2. a 3. júla nový festival populárnej hudby na východnom Slovensku Lifeline Domaša Fest 2004, ktorý organizujú Julo Viršík a Gajo Kuruc z agentúry HIT Production. Debutový ročník sa uskutoční v spolupráci s obcou Holčíkovce v rekreačnom stredisku Eva. Organizátori chcú založiť tradíciu, ktorá zaplní prázdne miesto v kultúrnych akciách v regióne, pričom priestor na prezentáciu okrem známych skupín pop scény dostané aj začínajúce kapely a speváci z východu Slovenska.

Zo začínajúcich kapiel sa fanúšikom pop scény predstavia východniarske skupiny Clear, Pros and Cons, Delusion, Smola a Hrušky, Fest, atď., ale chýbať nebudú Horkýže slíže, Nocadeň, Desmond Inekafe, Chiki Liki Tu-a, Peha , IMT Smile. Zlatým klincom podujatia bude koncert skupiny No Name.

Festival bude vďaka spolupráci s módnou značkou Lifeline festivalom nielen hudobným, ale oslavujúcim i mladosť a krásu. Popri hudobnom programe sa môžu návštevníci tešiť na množstvo sprievodných podujatí a súťaží. Jednou z nich je súťaž O najkrajší zadok Domaše. Organizátori pozvali na festival aj Miss Máriu Sándorovu, hokejistu Jána Lašáka a chýbať tiež nebude Rasťo Staňa.