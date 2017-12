Hudobník Petr Hapka prišiel na Art Film aj s dcérou Kamilou

19. jún 2004 o 13:48 TASR

Trenčianske Teplice 19. júna (TASR) - So svojou "živou a krásnou spomienkou na Slovensko" ako nazval svoju 16-ročnú dcéru Kamilu, prišiel na slávnostné otvorenie festivalu Art Film v Trenčianskych Tepliciach český hudobník a režisér Petr Hapka.

"Slovensko milujem a mám odtiaľto naozaj krásne spomienky. Práve sme sa dohadovali s Petrom Hledíkom, ktorý to bol film, keď táto moja konkrétna spomienka vznikla a nemôžeme na to prísť," so smiechom vysvetlil okolnosti stretnutia s Kamilinou mamou Hapka, ktorý si do Trenčianskych Teplíc prišiel prevziať ocenenie Zlatá kamera za celoživotný prínos do oblasti filmového umenia.

Kamila nedá na vzťah s populárnym otcom dopustiť. "Voláme si, keď sa dá, to je prakticky stále a píšeme si veľa esemesiek. Vždy sa teším, keď ma zoberie na nejaké podujatie, kde spieva, alebo preberá cenu," hovorí sympatická Bratislavčanka, ktorá svojho otca počas dvojdňového pobytu v Trenčianskych Tepliciach sprevádzala na každom kroku.