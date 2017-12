Pohreb Raya Charlesa bol zmesou smútku i radosti

19. jún 2004 o 16:49 TASR

Los Angeles 19. júna (TASR) - Priatelia a kolegovia priekopníka soulovej hudby Raya Charlesa sa prišli v piatok naposledy rozlúčiť s týmto velikánom černošskej hudby do gospelového chrámu v Los Angeles, kde sa konala tryzna za účasti viac ako 1200 prominentných hostí. Posledná rozlúčka bola zmesou sĺz i radosti.

Ray Charles zomrel 10. júna vo veku 73 rokov vo svojom dome v Los Angeles na následky ochorenia pečene. Na pohrebe mu zahrali také hudobné veličiny ako Stevie Wonder, B.B. King, Wynton Marsalis a Willie Nelson, ktorý odľahčil atmosféru aj spomienkami na šachové partie s Charlesom, v ktorých vždy prehrával.

Smútočné prejavy velebiace hudobného génia Raya Charlesa zazneli z úst aktivistu za ľudské práva reverenda Jesseho Jacksona a filmového herca a režiséra Clinta Eastwooda. V zverejnenom komuniké vzdal poctu Charlesovi aj americký prezident George W. Bush, podľa ktorého sa hudba autora nezabudnuteľných hitov I Canďt Stop Loving You či Georgia on My Mind "dotýkala sŕdc miliónov ľudí".

Stevie Wonder vo svojom príhovore spomenul, že vďaka Charlesovej hudbe pocítil s týmto umelcom zvláštne spojenie, a to dávno predtým, než zistil, že obaja sú nevidiaci.

"Dávno predtým, než som vedel, že máme tak veľa spoločného, som ho poznal ako človeka a ako hlas, ktorý sa dotýkal môjho srdca," povedal Wonder. "Jeho hlas vo mne vyvolával pocit, že chcem tento svet milovať hlbšie, viac sa oň starať a dotýkať sa ho."

Spomienková bohoslužba sa skončila tónmi Charlesovej skladby Somewhere Over the Rainbow, počas ktorej 1200 smútiacich prešlo popri otvorenej rakve so spevákovým telom. Potom odviezli rakvu na cintorín.

Vo štvrtok prišlo dať veľkému hudobníkovi posledné zbohom viac než 5000 jeho fanúšikov do losangelského kongresového centra, kde bola na prianie jeho rodiny vystavená rakva s telom umelca. Nebohý Ray Charles mal na sebe čierny oblek s kravatou a neodmysliteľné poznávacie znamenie - čierne slnečné okuliare.