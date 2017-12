Art Film je v plnom prúde

Trenčianske Teplice 20. júna (TASR)- Medzinárodný filmový festival Art Film, ktorý sa v Trenčianskych Tepliciach začal v piatok slávnostným ceremoniálom ...

20. jún 2004 o 2:13 TASR

Trenčianske Teplice 20. júna (TASR)- Medzinárodný filmový festival Art Film, ktorý sa v Trenčianskych Tepliciach začal v piatok slávnostným ceremoniálom v Kúpeľnej dvorane má za sebou prvý deň.

Hostia a filmoví fanúšikovia si mali možnosť pozrieť celkovo 16 projekcií medzi inými napríklad film Jesenná (zato) silná láska režisérky Zity Furkovej, česká režisérka T. Remundová sa predstavila snímkou Najbližšie od hraníc a diváci mali možnosť vidieť aj americký film Inkognito režiséra L. Charlesa.

Na tlačových konferenciách v príjemnom prostredí pri bazéne hotela Flóra si novinári prišli na svoje na stretnutiach s ocenenými Zlatou Kamerou - českým muzikantom Petrom Hapkom a slovenským režisérom Vidom Horňákom. Na Moste slávy si svoje "chvíle slávy" v dojímavej atmosfére užil slovenský herec Štefan Kvietik, ktorý si pred zrakmi desiatok priaznivcov prevzal ocenenie Hercova misia. Na následnej tlačovej konferencii sa úprimne vyznal zo svojich pocitov a prítomným novinárom sa poďakoval za to, že sa s ich "neubližujúcimi" mohol stráviť príjemný čas.

V hoteli Flóra otvorili výstavu fotografií Ctibora Bachratého a v susednom hoteli Miramare-Corfu sa záujemcovia mohli na seminári dozvedieť niečo o Umení rozprávania príbehu. V podvečer v rovnakých priestor hostila recepciu Zita Furková a ani vytrvalá a silná búrka, ktorá v Trenčianskych Tepliciach spôsobila niekoľkominútový výpadok prúdu neodradila zábavy a spoločnostichtivých vytrvalcov, aby si nenechali ujsť nočnú recepciu.

Dnešný program ponúkne ďalších 14 filmov slovenskej i zahraničnej produkcie, na programe je i niekoľko tlačových konferencií a seminár Digitálne kino budúcnosti.

Festival v Trenčianskych Tepliciach potrvá do utorka 22. júna a od 23. do 25. júna sa presunie do bratislavských kín, aby divákom ponúkol viacero zaujímavých projekcií a samozrejme víťazné filmy v poradí už 12. ročníka MFF Art Film.