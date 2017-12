Banderas je jednoduchý a málo sa stará o svoj vzhľad

Hamburg 20. júna (TASR) - Hollywoodska filmová hviezda a miláčik dámskych sŕdc Antonio Banderas sa sám osobne nepokladá za sexsymbol a za symbol macho ...

20. jún 2004 o 12:22 TASR

Hamburg 20. júna (TASR) - Hollywoodska filmová hviezda a miláčik dámskych sŕdc Antonio Banderas sa sám osobne nepokladá za sexsymbol a za symbol macho muža.

"Keby ma ľudia a moji fanúšikovia videli v súkromí, tak by boli prekvapení že nie som vôbec komplikovaný, ale že som jednoduchý," vyznal sa herec. Ako ďalej uviedol v rozhovore pre dnešné vydanie nemeckého bulvárneho denníka Bild am Sonntag, osobne sa nie príliš stará o to aký je jeho vzhľad.

"Nebehávam a ani nedvíham činky. Ráno som po desiatich minútach vonku z kúpeľne," priznal sa 43-ročný Banderas. "Rýchlo sa osprchujem, umyjem zuby, narýchlo učešem vlasy a už som von z kúpeľni," dodal pre hamburský denník. Osobne pokladá prílišnú až prehnanú starostlivosť vzhľad za "strašnú".