Poprad i toto leto oživí fotoškola

BRATISLAVA 20. júna (SITA) - Poprední fotografi z ôsmich krajín sveta povedú tento rok fotografické triedy Letnej fotoškoly popradského Domu fotografie. Už 9. ročník festivalu fotografie ponúkne od 3.

20. jún 2004 o 11:40 SITA

do 10. júla popri medzinárodných fotografických dielňach aj výstavy, semináre a ďalšie podujatia. Na programe festivalu Letná fotoškola Domu fotografie 2004 je spolu 16 intenzívnych fotografických tried v žánroch: dokument, telo/ portrét, krajina, počítačová a digitálna fotografia, začiatočnícka dielňa, experimentálna fotografia, nové médiá a reklamná fotografia. Medzi 17 lektormi tried sú také známe osobnosti slovenskej fotografie ako Robo Kočan, Tibor Huszár, Jozef Ondzik a ďalší. Príde aj Sanni Seppo z Fínska, Víťa Krejčí z Českej republiky, Dave Harvey z Veľkej Británie, Fredrik Marsh a Ardine Nelson z USA a iné osobnosti zo zahraničia.

Festival Letná fotoškola Domu fotografie 2004 je venovaný pamiatke Martina Martinčeka a záštitu nad ním prevzal minister kultúry SR Rudolf Chmel. Projekt, ktorý autorsky pripravila kurátorka Domu fotografie Lucia Benická doplnia tematické výstavy v Poprade a Liptovskom Mikuláši. V rámci cyklu Hľadanie predstavia nové mená súčasnej slovenskej fotografie - Martina Črepa, Petra Burdu, Petra Javoríka, Katky Práčkovej, Pavla Smejkala, Tomáša Agata Blonského. Návštevníkov fotoškoly tiež čaká slovenská premiéra profilov americkej fotografky Annete Fournet a poľského autora Krzysieka Keda Olszewskieho. Ďalšou témou sprievodných výstav Letnej fotoškoly Domu fotografie je Voda. Dom fotografie projekt pripravil spolu s bratislavským Rakúskym kultúrnym fórom v rámci globálneho roka Vody. Predstaví práce výtvarníkov z Rakúska, Slovenska a Maďarska. Spomienkou na Martina Martinčeka bude výstava Chvála vody zo zbierok galérie Petra Michala Bohúňa.

Na príprave Letnej fotoškoly 2004 spolupracuje Dom fotografie v Poprade s Mestom Poprad a Galériou P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Fotoškolu slávnostne otvoria 3. júla o 15:00 v Elektrárni Tatranskej galérie v Poprade a vernisážami prác jej účastníkov uzavrú 10. júla o 19:00 v Galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši.

Agentúru SITA informovala Lucia Benická z Dom fotografie v Poprade.