Štefan Kvietik oslávil Hercovu misiu v spoločnosti priateľov

20. jún 2004 o 15:41 TASR

Trenčianske Teplice 20. júna (TASR) - V spoločnosti priateľov oslávil slovenský herec Štefan Kvietik cenu Hercova Misia, ktorú si v sobotu prevzal na Art Filme v Trenčianskych Tepliciach.

Aj napriek doznievajúcim silným pocitom vraj strávil pokojnú noc. "Je to paradoxné, ale emócie mi pomohol premôcť iný pocit, z neuveriteľnej nočnej búrky, ktorú som komentoval, že sú to salvy na moju počesť," uviedol so smiechom Kvietik v rozhovore pre TASR na margo silnej nočnej prietrže mračien, ktorá sa nad Trenčianskymi Teplicami prehnala okolo desiatej večer. "Takže som sa chvíľu zaoberal týmito úkazmi. Potom sme si išli ešte s priateľmi sadnúť a tam už nastúpila iná téma, takže noc bola svojim spôsobom pokojná," dodáva.

Okamihy na Moste slávy, v ktorých ho prišli podporiť desiatky fanúšikov, vraj zvládal ťažko a s poslednými zvyškami profesionality. "Najpravdivejšia odpoveď na moje pocity zo včerajška by bola, keby sa dalo čítať z duše. Slovami sa dá všeličo povedať, ale pocitová podstata je tá najpravdivejšia," vyznáva sa čerstvý sedemdesiatnik, ktorý sa pred časom rozhodol vzdať svojej obľúbenej hereckej profesie. "Rozhodol som sa tak vo svojom vnútri a nerád hovorím o dôvodoch. Samozrejme, poznám svoje sily, seba a herec musí byť slobodný a nesmie mať pocit, že divák trpí. Ja mám pocit, že by som už trošku trpel aj ja a že by trošku trpel aj divák. Nie som o tom síce celkom presvedčený, ale mám takú obavu. Je dôležité vedieť, kedy odísť," hovorí s tým, že všetok svoj voľný čas teraz venuje rodine a blízkym, ktorých počas pôsobenia v hereckej brandži zanedbával. "Keď človek skončí nejakú profesiu, tak nastupuje niečo iné, čím predsa musí vyplniť svoj čas, priestor, túžby alebo resty. U mňa sú to tie resty, pretože som dosť dlžný svojej rodine, deťom, manželke a vôbec najbližšiemu okoliu. Dosť úprimného času venujem vnukom, chodím na ich tréningy, hrajú hokej. Teším sa z nového pohybu života. No a samozrejme, nemôžem opomenúť svoju druhú lásku a tou je príroda," dodáva Kvietik, ktorý počas svojej kariéry stvárnil vyše 300 nezabudnuteľných postáv a nakrútil takmer päťdesiatku filmov ako Boxer a smrť, Živý bič, Majster Kat, Medená veža, Červené víno či Tisícročná včela.

