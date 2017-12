Claudii Schifferovej by sa koncom roka malo narodiť druhé dieťa

Londýn 20. júna (TASR) - Nemecká topmodelka Claudia Schifferová čaká podľa britskej tlače svoje druhé dieťa. Potomok by sa mal narodiť koncom roka, píše ...

21. jún 2004 o 9:30 TASR

Londýn 20. júna (TASR) - Nemecká topmodelka Claudia Schifferová čaká podľa britskej tlače svoje druhé dieťa. Potomok by sa mal narodiť koncom roka, píše v dnešnom vydaní nedeľník News of the World.

Tridsaťtriročná kráska a jej anglický manžel, 32-ročný filmový producent Matthew Vaughn, sa s týmto tajomstvom zdôverili svojim známym. "Sú v siedmom nebi," cituje nedeľník slová jedného z najbližších priateľov slávnej dvojice. "Tak veľmi by chceli sestričku pre ich 17-mesačného syna Caspara," dodal nemenovaný priateľ.

Na modelke nie je tehotenstvo zatiaľ vidieť. Rodinka momentálne trávi dovolenkové chvíle na Mallorke.

Od sobáša pred dvoma rokmi žijú manželia prevažne v Anglicku na 500-ročnom panstve Coldham Hall. Claudii sa prvý syn Caspar narodil v januári minulého roka v Londýne. Modelka odvtedy viackrát ubezpečila, že úloha matky sa jej veľmi páči.