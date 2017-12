Lenny Kravitz sa teší zo susedy - Courtney Love

Los Angeles 20. júna (TASR) - Lenny Kravitz sa teší, že Courtney Love je jeho susedka - pretože neustále pobehuje po dome nahá.

Ako spevák prezradil pre hudobný portál Ratethemusic: "Mať Courtney za susedu je vzrušujúce. Otvoríte výťah a je tam nahá. Potom vám vrátnik povie, že nahá pobehovala po vstupnej hale. Je to paráda! Vnáša to do tej budovy trochu vzrušenia."

O kontroverznej speváčke sa Kravitz vyjadril, že je to jeho miláčik. "Má síce svoje drogy, ale keď si s ňou sadnete a podebatujete, objavíte v nej veľmi inteligentného a nádherného človeka."