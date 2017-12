Laetitia Castová by mala hrať cisárovnú Sisi

BRATISLAVA 21. júna (SITA) - Talianska televízna spoločnosť RAI plánuje nakrútiť televízny seriál o živote rakúskej cisárovnej Alžbety zvanej Sisi. Scenár by mal byť dokončený na jeseň a Alžbetu by mala ...

21. jún 2004 o 16:10 SITA

BRATISLAVA 21. júna (SITA) - Talianska televízna spoločnosť RAI plánuje nakrútiť televízny seriál o živote rakúskej cisárovnej Alžbety zvanej Sisi. Scenár by mal byť dokončený na jeseň a Alžbetu by mala stvárniť francúzska herečka Laetitia Castová, uviedol taliansky denník Il Messaggero. Producentkou projektu bude bývalá herečka Edwige Fenechová, ktorá sa už roky zaujíma o osobnosť Sisi. "Na scenári už dlhý čas pracujeme, nemôžeme si dovoliť žiadne chyby. Osobnosť Alžbety je plná záhad. Toto je jeden z mála projektov, pri ktorom my producenti zabúdame na zhon a nemyslíme na čas.

Fenechová, ktorá po kariére v erotických filmoch urobila kariéru ako moderátorka, už niekoľko rokov pracuje ako úspešná producentka v Taliansku. Televízny seriál o živote Sisi bude spolufinancovať v spolupráci s filmovou spoločnosťou Bavaria.