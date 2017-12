Brazílčania milujú veselé filmy o šťastí a láske

Lístky do kina sú v Brazílii drahé. Brazílčania radšej pozerajú televíziu, novely a soap opery a keď sa už vyberú do kina, chcú vidieť veselší a ľahší film s úspešným hrdinom. "V Brazílii sú najväčšími hitmi americké filmy. V našej kinematografii nájdete

Fatita Celes pracuje aj pre medzinárodný filmový festival v Riu de Janeiro, ktorý má každý rok k dispozícii tri milióny dolárov. Na Art Film do Trenčianskych Teplíc sa prišla pozrieť aj na slovenské filmy. Tie najlepšie z nich by chcela priviezť do Ria. FOTO - RASŤO STERANKA





skoro samé vážne, ťažké témy, utrpenie a násilie," hovorí Fatita Celes, hosť festivalu Art Film, riaditeľka organizácie FanCine, ktorá prezentuje brazílske filme vo svete. "Nedá sa povedať, že by nás naše filmy nezaujímali, Brazílčania sa radi vo filme zhliadnu. Ale musia prísť kvôli tomu na nejaký festival. Aby totiž taký náročnejší film vyvolal záujem, potrebuje veľmi dobrú reklamu."

Najúspešnejším obdobím brazílskeho filmu boli sedemdesiate roky. V krajine vtedy vládla diktatúra a režiséri sa museli vyhýbať politickým témam. Nakrúcali teda presne to, čo má väčšina Brazílčanov rada - veselé filmy o šťastí a láske.

"Preferencie sú jasné, bolo by však chybou len tak zovšeobecňovať. Úspech filmu závisí od viacerých vecí, nikdy neviete s istotou povedať, čo bude na diváka platiť. Nedávno mal veľmi vysokú návštevnosť - iste aj pre dobrú reklamu - film Fernanda Meirellesa Mesto bohov. Na príbeh z nedávnej histórie, o detskej kriminalite a drogách v slume na okraji Ria sa zďaleka neprišli pozrieť len vysokoškolsky vzdelaní ľudia, ako sa predpokladalo."

Boli roky, keď štát brazílsku kinematografiu vôbec nepodporoval. Z nových zákonov, ktoré vláda postupne prijíma, však majú filmári radosť. Podnikatelia si z daní môžu odpísať všetko, čo venujú do filmovej výroby. V Brazílii vzniká v posledných časoch osemdesiat - deväťdesiat filmov ročne. Do kín sa ich dostane asi dvadsať. Na viac nie je miesto - obsadené je obľúbenými americkými filmami.

Všetky brazílske novinky sa však premietajú na spomínaných festivaloch a tých je dosť tiež. "U nás je 85 festivalov a chodí na ne veľmi veľa ľudí. Ale nečudujte sa. Vy si možno vôbec neviete predstaviť, aká sme veľká krajina. Len v Riu žije dvakrát toľko ľudí ako na celom Slovensku," vysvetľuje Fatita Celes. "Na severe Brazílie býva obľúbený Recife festival. Denne sa tam premietnu dva nové celovečerné a štyri dokumentárne filmy."

Na festivale Latino v Gramado majú Brazílčania v podstate jedinú možnosť vidieť filmy zo susedných krajín. Ani tie sa totiž do ich kín nedostanú. "V Čile či v Argentíne riešia filmári podobné problémy. Zažívame rovnaké starosti, máme rovnaký pohľad na život, ktorý nemáme jednoduchý. Samozrejme, v mnohom sa naše kinematografie aj líšia. Mám veľmi rada argentínsky film, povedala by som, že je ešte trochu jemnejší a vynaliezavejší ako náš."

Fatita Celes je spokojná s filmami zo sekcie Brazil, ktoré sa na Art Filme premietajú. Dúfa, že nabudúce budeme vidieť aj veselšie. Dopriala by nám najmä dokumenty. "Viem, sme zvyknutí, že dokumenty bývajú nudné, ale tie naše sú fantastické. Režiséri si vyberajú originálne témy a vedia ich aj netradične spracovať. Nemali by ste chuť pozrieť si film o tom, ako vlastne vidia ľudia, ktorí nosia okuliare? Alebo film o desiatich známych kameramanoch, ktorí dostali za úlohu nakrútiť zamilovaný bozk?"

KRISTÍNA KÚDELOVÁ