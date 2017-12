Britney Spearsová sa chce opäť vydať

BRATISLAVA 22. júna (SITA) - Zdá sa, že 22-ročná Britney Spearsová je pevne rozhodnutá vydať sa za svojho priateľa Kevina Federlina. Už v minulosti sa vraj Britney s Kevinom chceli "stratiť niekde v Európe ...

23. jún 2004 o 17:30 SITA

BRATISLAVA 22. júna (SITA) - Zdá sa, že 22-ročná Britney Spearsová je pevne rozhodnutá vydať sa za svojho priateľa Kevina Federlina. Už v minulosti sa vraj Britney s Kevinom chceli "stratiť niekde v Európe v dave", nakoniec si to však rozmysleli a plánujú veľkú svadbu. Prezradil to zdroj blízky dvojici. Britney hrdo ukazuje svoj zásnubný diamantový prsteň, uviedol britský denník Daily Star. Má to však jeden háčik. Federlinova bývalá priateľka je v ôsmom mesiaci tehotenstva a čaká ich druhé spoločné dieťa. Na bohatú speváčku je veľmi nahnevaná.

Spearsová sa už raz vydala za Jasona Alexandra, priateľa z mladosti. Manželsvto však netrvalo ani dva dni.