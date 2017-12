Smrť Marie Trintignantovej nepôjde opäť na súd

Paríž 22. júna (TASR) - Prípad násilnej smrti francúzskej herečky Marie Trintignantovej sa nebude opäť prerokúvať pred súdom.

22. jún 2004 o 20:48 TASR

Svoje odvolania totiž stiahli tak litovskí advokáti francúzskeho rockového speváka Bertranda Cantata, ako aj Trintignantovej rodina. Oznámil to dnes v Paríži Cantatov právnik Olivier Metzner.

Obidve strany rokovali v uplynulých dňoch o podmienkach, za ktorých by boli ochotné zriecť sa odvolania. Cantata odsúdili na osem rokov väzenia, v novom procese by mu hrozil až 15-ročný trest.

Spevák skupiny Noir Desir svoju priateľku fyzicky napadol v hádke, ktorá sa medzi nimi strhla v noci na 27. júla 2003 v hoteli v litovskej metropole Vilnius. Herečka upadla do kómy, no Cantat jej neposkytol pomoc.

Trintignantovú previezli v kóme do Paríža, kde však 1. augusta po niekoľkých operáciách zomrela na krvácanie do mozgu. Dvojica spolu chodila vyše roka a do Vilniusu cestovala pre pracovné povinnosti Trintignantovej.