České hviezdy vzdali poctu Freddiemu Mercurymu

Praha 21. novembra (TASR) - Hity legendárneho speváka skupiny Queen Freddieho Mercuryho, ktorý pred desiatimi rokmi podľahol ochoreniu AIDS, v utorok ...

21. nov 2001 o 3:20 TASR

Praha 21. novembra (TASR) - Hity legendárneho speváka skupiny Queen Freddieho Mercuryho, ktorý pred desiatimi rokmi podľahol ochoreniu AIDS, v utorok večer zneli pražským Rudolfínom. České hviezdy populárnej hudby, či americká sopranistka Lucille Perretová sa na pódiu ujali hitov ako Who Wants To Live Forever, či We Are The Champions a vzdali tak poctu nezabudnuteľnému Freddiemu.

Queenovské hity zazneli v sprievode Českého národného symfonického orchestra v podaní hviezd ako Janek Ledecký, Kamil Střihavka, či Bára Basiková, ktorá sa netajila obdivom k jedinečnému spevákovi. Pôvodne sa mal v Prahe objaviť aj slovenský spevák Jožo Ráž, ale tak ako Daniela Hůlku, aj jeho vyradila viróza.

Hviezdou večera bola americká sopranistka Lucille Peretová, ktorá sa s českým tenoristom Vladimírom Kovalom ujala duetov ako Barcelona, či The Fallen Priest. Obrovský úspech zožal napríklad aj hit Is This World We Created? v podaní českého gitaristu Michala Pavlíčka a jeho priateľov. Nezabudnuteľná skladba We Are The Champions zaznela dokonca dvakrát v rôznych úpravách, ktorých sa ujal aj jazzový pianista Emil Viklický. Nechýbali ani Radio Gaga, Bohemian Rhapsody, Who Wants To Live Forever, alebo The Show Must Go On. Poctu legende zavŕšil hit Friends Will Be Friends, ktorý zaznel dokonca aj ako prídavok, kým sa účinkujúci za mohutného aplauzu dostali z pódia.

Výťažok z benefičného koncertu 170.000 korún poputuje na konto AIDS centra pražskej Fakultnej nemocnice Bulovka.

Ani desať rokov od smrti nezabudnuteľného Freddieho Mercuryho, ktorý 24. novembra 1991 podľahol ochoreniu AIDS, svet nezabúda na speváka s jedinečným hlasom. Obľuboval bizarné obleky a bez problémov zaspieval aj operné árie. Nikdy sa netajil svojim bohémskym spôsobom života, ktorý si napokon vyžiadal najvyššiu daň. Jeho osobnosť najlepšie charakterizujú slová Paula McCartneyho - Kráľ Mercury.

(spravodajkyňa TASR Katarína Korgová) maj