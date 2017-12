Cena Oskára Čepana v rukách Michala Moravčíka

BRATISLAVA 23. júna (SITA) - Víťazom 9. ročníka súťaže pre mladých výtvarníkov - Cena Oskára Čepana 2004 sa stal Michal Moravčík, informoval dnes na tlačovej besede v Bratislave predseda odbornej poroty ...

23. jún 2004 o 13:55 SITA

BRATISLAVA 23. júna (SITA) - Víťazom 9. ročníka súťaže pre mladých výtvarníkov - Cena Oskára Čepana 2004 sa stal Michal Moravčík, informoval dnes na tlačovej besede v Bratislave predseda odbornej poroty Dušan Záhoranský. Michal Moravčík z Bratislavy sa na súťaži prezentoval inštaláciami so spoločensko - politickým podtextom. Víťaz získava finančnú odmenu 20 tisíc korún, šesťtýždňový tvorivý pobyt v New Yorku a možnosť vystaviť svoje práce na samostatnej výstave po príchode z USA.

Odborná porota vybrala meno víťaza zo štyroch finalistov. Do finále sa okrem Michala Moravčíka prebojovali Tomáš Agat Blonski, Jaroslav Kyša a Peter Maukš Voda. Slávnostné otvorenie ich spoločnej výstavy bude dnes o 17:00 v Galérii mesta Bratislavy na Panskej ulici v Bratislave. Výstava potrvá do 5. septembra. Na vernisáži odovzdá cenu víťazovi Eileen Weiser, manželka veľvyslanca USA na Slovensku. Uviedla to na tlačovej besede Zuzana Dinková z Nadácie - Centrum súčasného umenia, ktorá súťaž vyhlasuje.

Do deviateho ročníka Ceny Oskára Čepana sa zapojilo 30 výtvarníkov, najviac z košického a bratislavského regiónu. Prezentovali sa maľbami, sochami, grafikou, kresbami, inštaláciami, fotografiami, multimediálnymi dielami alebo video dielami. Cena Oskára Čepana sa počas svojej existencie dostala do povedomia verejnosti ako jediné ocenenie svojho druhu zamerané na podporu a rozvoj tvorivých schopností mladých slovenských výtvarných umelcov. Objavila už niekoľko osobitých talentov slovenského výtvarného umenia a pomohla im k prezentácii na domácej i medzinárodnej úrovni. Medzi ocenenými autormi sú napríklad Ilona Németh, Dorota Sádovská, Pavlína Fichta Čierna, Erik Binder, Marko Blažo či Emöke Vargová. Súťaž pomenovali podľa popredného slovenského umenovedca Oskára Čepana, ktorý množstvom štúdií o výtvarnom umení výrazne zasiahol do slovenskej teoretickej spisby a výtvarného diania.

ra;rs;bl