Klenovec cez víkend ožije ľudovým tancom, spevom a hudbou

24. jún 2004 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 24. júna (SITA) - Tradičné Gemersko-malohontské slávnosti v Klenovci v okrese Rimavská Sobota privítajú od piatka do nedele priaznivcov slovenských tradícií a folklóru. Dvadsiaty šiesty ročník slávností, známych aj ako Klenovská rontovka otvorí v piatok o 16:00 obecný bubeník a z klenovskej veže aj miestny hlásnik. Spolu vybubnujú a vyhlásia program tohtoročného folklórneho sviatku. Následne sa o 17:00 otvoria tradičné dvory remesiel. Až do konca slávností čaká na návštevníkov Dvor starej mamy, Dvor rezbársky, ale aj dvor klenovský a hrachovský. Pre malých návštevníkov otvorí svoje brány Detský dvor a to, čo spája vidiek - Grécka, Maďarska, Poľska, Česka, Rakúska a Slovenska, odhalí Európsky vidiecky dvor.

Zaujímavosťou sobotňajšieho programu bude plieskanie bičom, ktorému sa môžu naučiť všetci

v tvorivej dielni. Večer vyvrcholí v miestnom amfiteátri spevohrou Cigánsky barón v podaní Divadla Jonáša Záborského z Prešova. Klenovec počas víkendu ponúkne i prehliadku heligonkárov, pastierske spevy a tance, ukážky ovčiarskych tradícií a množstvo ďalších zaujímavostí.

Gemersko-malohontské slávnosti sú súčasťou medzinárodného projektu Dni tradičnej kultúry a organizuje ich Národné osvetové centrum (NOC) Bratislava, Gemersko-malohontské osvetové stredisko Rimavská Sobota a obec Klenovec. Nad slávnosťami prevzal záštitu predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda. Podrobný program slávností a celých Dní tradičnej kultúry je prístupný na internetovej adrese NOC - www.nocka.sk.

