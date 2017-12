Múzeum Andyho Warhola ostane na svojom mieste

PREŠOV/MEDZILABORCE 24. júna (SITA) – Múzeum Moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach sa podľa vyjadrenia predsedu Prešovského samosprávneho kraja Petra Chudíka nebude z budovy mestského kultúrneho ...

24. jún 2004 o 17:14 SITA

PREŠOV/MEDZILABORCE 24. júna (SITA) – Múzeum Moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach sa podľa vyjadrenia predsedu Prešovského samosprávneho kraja Petra Chudíka nebude z budovy mestského kultúrneho strediska v Medzilaborciach sťahovať. Hoci v utorok krajskí poslanci schválili novú Stratégiu udržateľného rozvoja kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, v ktorej je návrh na vysťahovanie múzea rodiny Warholovcov do menších priestorov penziónu Andy, prijatý materiál nevylučuje ďalšie rokovanie s mestskou samosprávou v Medzilaborciach.

Zdá sa, že po dlhých peripetiách je dohoda reálna. Pritom od začiatku obe strany chceli to isté, len každá za iných podmienok. Krajská samospráva chcela novú kotolňu a opravu strechy, nemienila však investovať do cudzieho majetku. Mesto im núkalo celú budovu výmenou za internát. Až pod tlakom, že radnici ostane nevyužitá budova kultúrneho domu, poslanci odsúhlasili predaj časti budovy za symbolickú korunu v prospech PSK. Predseda Kultúrnej komisie pri PSK Štefan Kužma pre agentúru SITA povedal, že osobne to považuje za veľké víťazstvo. „Je to jeden z príkladov, keď sa veci rozhýbu až keď druhá strana zistí, že horí, a následne začne konať. Predpokladám, že krajské zastupiteľstvo bude schopné na augustovom zasadnutí dohodu za korunu akceptovať.“