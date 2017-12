DMX sa pokúsil na newyorskom letisku odcudziť automobil a skončil v putách

25. jún 2004 o 11:00 TASR

New York 25. júna (TASR) - Významnú osobnosť americkej rapovej scény DMX zadržali americkí policajti vo štvrtok večer na newyorskom Letisku Johna F. Kennedyho pri pokuse odcudziť osobný automobil. Spoločne s raperom, ktorý si zahral vo viacerých filmoch, vrátane snímku Romeo musí zomrieť, zadržali z rovnakých dôvodov ešte jednu osobu.

DMX, vlastným menom Earl Simmons, ktorý sa už pred rokmi dostal do konfliktu so zákonmi kvôli drogám a týraniu zvierat, sa tentoraz údajne vydával pri konflikte s majiteľom vyhliadnutého automobilu za federálneho policajta. Už neplnoletý Earl mal však skúsenosti aj s kradnutím automobilov, za čo zakotvil dokonca v nápravno-výchovnom zariadení pre mladistvých.

Už prvé dva albumy umelca, ktorý si začal hovoriť DMX, čiže Dark Man X, sa koncom 90. rokov XX. storočia predávali mimoriadne dobre. Po vydaní opusov Itďs Dark And Hell Is Hot, respektíve Flesh Of My Flesh Blood Of My Blood (1998) sa začalo hovoriť o nástupcovi legendárneho Tupaca Shakura. Tituly získali celkove päť platinových platní a DMX ocenenie za najlepší rapový výkon roka. Tretia raperová albumová kolekcia ...And There Was X (1999) sa iba za prvý týždeň predala v 690.000 exemplároch a vytlačila dokonca Céline Dionovú z prvej priečky rebríčka Billboardu.

V nasledujúcich rokoch venoval DMX popri hudbe veľkú pozornosť aj striebornému plátnu a objavil sa postupne okrem iného vo filmoch Belly (1998, spoločne s Nasom, či Method Manom), Romeo musí zomrieť (Romeo Must Die, 2000 s Jetom Li a speváčkou Aaliyah), či Smrteľný zásah (Exit Wounds, 2001 so Stevenom Segalom). Svoje kvality však potvrdil aj ďalšími albumami The Great Depression (2001) a Grand Champ (2003).

