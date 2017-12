Herci-amatéri získavájú úlohy v novej nemeckej komédii prostredníctvom intenetu

Aachen 25. júna (TASR) - Lekár z Freiburgu získal prostredníctvom internetovej dražby hlavnú úlohu vo filmovej komédii scenáristu a producenta Ralfa Lista Wer ist eigentlich Paul? (Kto je vlastne Paul?).

Až 16 z 24 úloh tejto snímky, ktorú by mali nakrútiť do konca roka a ktorá by sa do filmovej siete mala dostať na jar 2005, vydražili medzičasom prostredníctvom internetu.

Mníchovské pracovné spoločenstvo Noví nemeckí producenti hraných filmov však označilo podmienky účasti na filmovom projekte ako neseriózne a upozornilo účastníkov tejto dražby na neadekvátne riziká.

Kritike podrobilo predovšetkým rozporuplnú a netradičnú úpravu pre hercov, ktorí by mali zaplatiť za svoje úlohy, avšak bez nároku na diéty alebo honoráre. Navyše, dvojpercentný podiel hercov na prípadnom zisku po uvedení diela do siete, označil za prinízky.

Ralf List však projekt, v ktorom by si mali zahrať výlučne herci-amatéri, označil už v tomto štádiu za obrovský úspech a ojedinelú udalosť na svetovej filmovej scéne.