Robbieho swing porazil Jaggerov rock

Londýn 21. novembra (TASR) - Čísla hovoria jasnou rečou: Robbie Williams prevalcoval Micka Jaggera. Z nového albumu lídra Rolling Stones Goddess In ...

21. nov 2001 o 15:12 TASR

Londýn 21. novembra (TASR) - Čísla hovoria jasnou rečou: Robbie Williams prevalcoval Micka Jaggera. Z nového albumu lídra Rolling Stones Goddess In The Doorway sa počas prvého dňa predalo 954 kusov. Williamsova pocta swingu s názvom Swing When You're Winning zaujala v ten istý deň asi 73.000 kupujúcich.

"Tieto čísla ma dorazili," cituje dnešné vydanie britských novín Daily Mail odborníka na hudobný priemysel. "Keď zvážime prekrásnu Jaggerovu reklamu, sú jeho čísla veľkým sklamaním." Jaggerov hovorca sa k tomu taktne odmietol vyjadriť. Podľa neho je na hodnotenie ešte čas.

Aj pohľad na britské hitparády však niečo naznačuje. Zatiaľ čo Jaggerov sólový album sa dostal na skromné 85. miesto, Robbie by sa mohol do konca týždňa dostať až na vrchol rebríčka.

Jagger pracoval na svojom novom albume desať rokov. Po jeho boku spievajú také hviezdy ako Bono zo skupiny U2, Lenny Kravitz, ale aj Jaggerova dcéra Elizabeth.

Premiéra sa však nevydarila nielen Mickovi Jaggerovi. Aj nový album Driving Rain Paula McCartneyho je momentálne len na 46. mieste rebríčka. Na jeho vrchole je album skupiny Westlife World Of Our Own, pri ktorého raketovom nástupe - v prvý deň sa predalo 180.000 kusov - bledne aj Robbie Williams.