Kirschnerová si v PKO splnila sen

Bratislava 25. júna (TASR) - Svoj veľký sen si včerajším koncertom v bratislavskom PKO splnila speváčka Jana Kirschner.

25. jún 2004 o 14:20 TASR

Ako publiku počas vystúpenia povedala, PKO je pre ňu akousi svätyňou, keďže sa tam každoročne konajú Bratislavské džezové dni. "Vždy som chcela hrať v tejto miestnosti. Chodili sme sem na ďdžezákyď a videla som tu veľa úžasných ľudí ako Suzanne Vega a množstvo kapiel, takže sa mi splnil sen," povedala neskôr pre TASR a svoje bezprostredné pocity vyjadrila spontánne: "Som šťastná. Unavená, ale šťastná."

Po boku Jany Kirschner sa v rámci aktuálneho Avon Tour 2004 predstavil aj celý rad výborných a renomovaných hudobníkov ako basgitarista Oskar Rózsa, klávesák a gitarista Martin Wittgruber, gitarista Peter Bič, či vynikajúci český saxofonista Michal Žáček, perkusionista Igor "Ajdži" Sabo a v neposlednom rade Portoričan žijúci v USA - bubeník Tony Escapa. Turné je podľa Jany nádherné. "Cestujeme si z mesta do mesta a hráme krásne koncerty, je nám spolu dobre. Fungujeme ako kapela, ale aj mimo toho všetkého, takže je to zábavné a fajn," hovorí spokojne speváčka, ktorá sa svojim hudobníkom počas prídavkov "zaplietla do remesla", vzala do rúk gitaru a dokázala, že nie je len výbornou speváčkou, ale muzikou doslova žije. Na koncerte zazneli hity z jej posledného albumu Veci, čo sa dejú ako Na čiernom koni, Slnko či Kamene. Všetky generácie žien opäť oslovila notorickým hitom Žienka domáca a nechýbali ani ďalšie úspešné skladby z jej repertoáru a niekoľko najnovších anglických, doposiaľ nenahratých skladieb, ktoré by sa mali objaviť na anglickom albume. Ten sa Jana chystá nakrútiť na jeseň v Londýne.

Okrem výbornej muziky sa publikum bavilo i na Janiných historkách zo zákulisia skupiny, keď rozprávala o bubeníkovej zbierke slivovice a jeho "obdive" k slovnému spojeniu "mokrá sliepka". Ako neskôr vysvitlo, týmto slovným zvratom počastoval Janin manažér Jozef Šebo perkusionistu Ajdžiho. "Vysvetľovali sme Tonymu, že Ajdži, keď šoféruje a je unavený vyzerá ako mokrá sliepka. Tonymu sa páčia niektoré slovíčka a toto mu samozrejme okamžite zarezonovalo, takže teraz je jeho obľúbeným termínom ďmokrá sliepka faceď," smeje sa Jana.

Turné Avon Tour 2004 Jany Kirschner odštartovalo koncom mája v Brne. Skoční sa nedeľným koncertom v Prahe, ktorého sa skupina vraj obáva. "Na Prahu sa síce teším, ale zároveň sa toho hrozíme, pretože je to náš posledný koncert," vysvetľuje speváčka.