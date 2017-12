Minuloročný objav českej hudobnej scény Monkey Business vystúpia v Bratislave

21. nov 2001 o 17:01 TASR

Bratislava 21. novembra (TASR) - Minuloročný objav roku a skupina roku na českej populárnej scéne kapela Monkey Business vystúpi 8. decembra v bratislavskom Parku kultúry a oddychu. Slovenskému publiku predstaví svoj najnovší album s názvom Save The Robots, ktorý by sa mal na hudobnom trhu objaviť začiatkom decembra.

Produkcia Monkey Business je známa pestrou zmesou rozličných hudobných štýlov, medzi ktorými dominuje rytmické funky. Okrem toho umelci využívajú aj prvky rocku, džezu či hip-hopu. Texty sú zväčša málo poetické, jednoduché, no ľahko zapamätateľné.

Nedávno dokončená platňa je druhou v poradí po úspešnej kolekcii veselých piesní Why To Be In, If You Could Be Out. Členovia skupiny na nahrávanie svojej novinky pozvali svetoznámych hudobníkov, napríklad trombonistu a spoluhráča Jamesa Browna Freda Wesleyho, bubeníka Dennisa Chambersa, ktorý bude od budúceho roku hrávať s gitaristom Carlosom Santanom či štúdiového gitaristu Hirama Bullocka. Vokálne sa na albume podieľal aj populárny český spevák Dan Bárta. Symfonickú časť skladieb nahral orchester Filharmonici mesta Prahy pod vedením dirigenta Maria Klemensa.

Bratislavské vystúpenie je súčasťou koncertného turné skupiny, ktorého vyvrcholením by mala byť 21. decembra hudobná šou v pražskej Lucerne. Lístky naň sú už v predaji.