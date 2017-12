DMX sa pri krádeži auta vydával za agenta FBI

26. jún 2004 o 16:54 TASR

New York 26. júna (TASR) - Americká hiphopová hviezda DMX sa bude zodpovedať za nelegálne vykonávanie verejnej činnosti, držbu kokaínu a pokus o krádež auta. Ako dnes informovali newyorské médiá, prokuratúra vzniesla žalobu proti 33-ročnému Dark Master X, občianskym menom Earl Simmons, a jeho kamarátovi.

Rapera zatkli vo štvrtok spolu so 41-ročným Jackiem Hudginsom na Kennedyho letisku v New Yorku po tom, ako sa vydávali za agentov FBI, aby mohli ukradnúť jedno vozidlo.

Po zatknutí našla polícia u muzikanta kokaín a navyše bol opitý. DMX a jeho priateľa pustili po zložení kaucie vo výške 15.000 dolárov (takmer pol milióna Sk) za každého na slobodu. Prvé pojednávanie v ich prípade sa uskutoční 23. júla.

DMX sa vyhupol medzi spevácku elitu na sklonku 90. rokov. Jeho albumy It's Dark And Hell Is Hot a Flesh Of My Flesh Blood Of My Blood sa stali bestsellermi.