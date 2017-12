Lindenberg bez hudobného vydavateľstva sa neobáva finančnej krízy

Berlín 27. júna (TASR) - Nemecká rocková legenda Udo Lindenberg sa neobáva toho, že sa pred nedávnom rozišiel so svojim hudobným vydavateľstvom BMG a ...

27. jún 2004 o 3:53 TASR

Berlín 27. júna (TASR) - Nemecká rocková legenda Udo Lindenberg sa neobáva toho, že sa pred nedávnom rozišiel so svojim hudobným vydavateľstvom BMG a tým by sa mohol dostať do finančnej krízy.

"Je mi dobre. Moji účtovníci hovoria: Starec žiadnu panika, tvoje kontá sú plné," vyhlásil s úsmevom spevák pre najnovšie vydanie nemeckého bulvárneho denníka Bild. Rozchod so spoločnosťou BMG bol, podľa jeho slov "pre obe strany rozumný".