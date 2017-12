Hlavná cena moskovského MFF zostáva doma

Moskva 27. júna (TASR) - Hlavnú cenu 26. ročníka Medzinárodného filmového festivalu v Moskve, Zlatého sv. Georgija si dnes večer z rúk predsedu medzinárodnej poroty, britského režiséra Alana Parkera prevzali tvorcovia ruskej snímky Svoji režiséra Dmitrija Meschijeva, ktorý získal aj cenu za najlepšiu réžiu.

Príbeh trojice vojnových zajatcov na úteku po prepade bývalého Sovietskeho zväzu fašistickým Nemeckom označil predseda poroty v príhovore nielen za najlepší film v tohtoročnej súťažnej sekcii festivalu, ale za jeden z najlepších filmov, ktoré v poslednom čase videl.

Osobitnú cenu poroty získal estónsky súťažný príspevok Sigader Revolutsioon (Revolúcia svíň), ktorý nakrútila režisérska dvojica Jaak Kilmi-Rene Reinumagi.

Cenu za najlepší mužský herecký výkon získal populárny ukrajinský herec Bogdan Stupka za kreáciu vo víťaznom ruskom filme Svoji.

Cenu za najlepší ženský herecký výkon udelili Chine Zorillovej za argentínsku snímku Conversaciones con Mama (Rozhovory s mamou) režiséra Santiaga Carlosa Ovesa.

Aj cena divákov zostáva v Ruskej federácii, získal ju film Papa (Otec) režisérov Vladimira Maškova a Iľju Rubinštejna.

Svetoznámy režisér Emir Kusturica prevzal na záver festivalu osobitnú cenu za celoživotné dielo.

Tradičný MFF v Moskve otvorili 18. júna projekciou snímky Kill Bill kultového amerického režiséra Quentina Tarantina za jeho osobnej účasti.

Zastúpenie v súťažnej sekcii festivalu mali tentoraz popri domácom Rusku okrem iného talianska, španielska, portugalská a grécka kinematografia, ale aj Estónsko, Fínsko, Švédsko, Čína, Izrael, či Thajsko. Zámorskú produkciu reprezentoval americko-kanadsko-britský koprodukčný fim A Different Loyalty režiséra Mareka Kanievsku so Sharon Stonovou a Rupertom Everettom v hlavných úlohách, ktorý však vyšiel naprázdno. To isté platí aj o nemeckom filme Olgas Sommer Niny Grosseovej, ktorý ako prvý po rokoch usiloval v Moskve o trofej.

Slovenská kinematografia mala na podujatí zastúpenie v podobe koprodukčného filmu Kráľ zlodejov režiséra Ivana Fílu, ktorý Slovenská filmová a televízna akadémia nominovala na prestížneho Oscara v kategórii Najlepší zahraničný film a ktorý figuroval v programe podujatia v nesúťažnej sekcii Perspektívy.

