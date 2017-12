Ingola nahráva nový album

Bratislava 28. júna (TASR) - Pracovné leto čaká tohto roku slovenskú speváčku Ingolu.

28. jún 2004 o 12:22 TASR

"Nahrávam nový, v poradí šiesty album," teší sa Ingola napriek tomu, že za posledné štyri roky si letného "leňošenia" užila poriadne len raz. Na albume začala spolupracovať s muzikantom a producentom Jurajom Kupcom. "Bude to v tanečnom štýle a s dobrými gitarami. Po prvý raz by som mala mať na albume živú kapelu a dúfam, že potom vyrazíme aj na spoločné turné," hovorí s tým, že prvý singel by sa mal v hudobnom éteri objaviť už v auguste alebo septembri. Napriek práci v štúdiu plánuje Ingola využiť v auguste alebo septembri niektorý z Last minute alebo sa len tak vybrať autom do Chorvátska. "Leto ako také mám veľmi rada, preto aj keby som bola v Bratislave na Zlatých pieskoch, v lete mi to vôbec nevadí," hovorí.