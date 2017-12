Pán prsteňov sa onedlho dočká aj slovenského znenia

29. jún 2004 o 10:00 TASR

Bratislava 28. júna (TASR) - Známe postavy Froda, Bilboa, Samma či Gandalfa z dobrodružného sci-fi príbehu Pán Prsteňov už onedlho na plátne prehovoria aj v slovenčine.

V týchto dňoch totiž režisérka slovenského znenia Daniela Hroncová vyberá vhodných adeptov na dabingové stvárnenie hlavných predstaviteľov sfilmovanej Tolkienovej trilógie. Na konkurz si pozvala viacero popredných slovenských hercov. O dabovanie postavy čarodejníka Gandalfa sa okrem Iva Gogála, Mariána Slováka, Dušana Jamricha a Ivana Romančíka uchádzali aj Ján Kroner a Jozef Vajda. "Hobbita som čítal ako svoju prvé knižku, mám rád aj filmové spracovanie. A čo sa týka dabingu mojej potenciálnej postavy, čarodejníkov mám veľmi rád a niekedy by som ním tiež chcel byť," vtipkoval po skúške Ján Kroner. Menej akčné filmy ako je trilógia Pán Prsteňov má vraj rád Jozef Vajda. "Aj keď som videl len prvý diel, ale kniha sa mi nesmierne páčila," hovorí s tým, že nie je jednoduché vžiť sa do postavy, ktorú už raz niekto stvárnil. "Treba vystihnúť drobné nuansy. Juraj Jakubisko kedysi povedal, keď som robil postsynchróny do jeho filmu, že hlas tvorí 50 percent filmu. Nie je to ako herectvo. Tu netreba vymýšľať, ale čo najcitlivejšie sa prispôsobiť," hovorí o práci dabingového herca.

Konkurzu sa ďalej zúčastnili napríklad Stano Dančiak, Boris Farkas, Dušan Cinkota, Marián Geišberg a ďalší.

Prvú časť Pána Prsteňov - Spoločenstvo prsteňa diváci uvidia na televíznych obrazovkách Markízy už na jeseň.