Festival Masters of Rock odštartuje v Senci už v piatok

Bratislava 29. júna (TASR) - Medzinárodný megafestival Masters of Rock premiérovo sa konajúci tento rok aj na Slovensku, otvorí svoje brány už počas tohto ...

29. jún 2004 o 13:34 TASR

Bratislava 29. júna (TASR) - Medzinárodný megafestival Masters of Rock premiérovo sa konajúci tento rok aj na Slovensku, otvorí svoje brány už počas tohto víkendu na Slnečných jazerách v Senci.

Najväčšou lahôdkou festivalu bude nesporne rocková legenda 80. a 90. rokov švédska skupina Europe. Tá v Senci v piatok v noci potvrdí najúspešnejší hudobný comeback roku 2004, ktorý začal už pred pár dňami vo Švédsku na najväčšom škandinávskom rockovom festivale Sweden Rock. Po obrovskom úspechu turné Rabbits On The Run Tour v susednom Česku prídu aj na Slovensko legendárni zakladatelia speedmetalu Helloween a po personálnych zmenách sa v starej známej a skvelej Power metalovej zostave predstavia aj legendárni Fíni Stratovarius.

Na festivale Masters of Rock sa predstavia kapely zo 7 krajín sveta. K zahraničným hosťom patria okrem už spomínaných Europe, Helloween a Stratovarius tiež The 69 Eyes (Fínsko), Pink Cream 69 (Nemecko), In Extremo (Nemecko), Kiss Forever Band (Maďarsko), Visions of Atlantis (Rakúsko), KJU: (Nemecko), Brouci (ČR), slovenskí Grexabat, Vindexlmi, či Desmod. Vymenované kapely doplní špička českej rockovej scény ako Tři sestry, Olympic, Divokej Bill, Arakain, Vypsaná fixa, Wohnout, Kurtizány z 25 Avenue alebo Fleret.

Okrem lákavého hudobného programu bude v Senci na návštevníkov čakať množstvo bufetov s teplým a studeným jedlom, stánky so suvenírmi. Za mierny poplatok bude k dispozícii plne vybavený Senecký camp a kvalitné hygienické zariadenia. Okrem toho sú v špeciálnom podpisovom stane pripravené autogramiády so zahraničnými aj slovenskými idolmi.

Festival Masters of Rock sa svojim prvým slovenským ročníkom podľa organizátorov úspešne zaradí medzi najväčšie európske festivaly a Senec sa tak na dva dni stane európskym rockovým a metalovým centrom. Cena dvojdňovej permanentky je 650 korún, jednodňovej vstupenky 550 korún. Na mieste sa cena zvýši o 50 korún.