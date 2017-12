Júlové festivaly hudby a zábavy

Voda, slnko, pláže, kúpaliská s hot-dogmi sú pre niekoho jedinou predstavou, ktorá sa spája s letom. Iným sa pobyt pri vode, v horšom prípade v práci zdá byť dosť dlhý nato, aby ho nevystriedala bujará zábava hudobných festivalov. A že masy ľudí, hluk či

Koniec júna už predznamenal hudobnú spúšť „všehochuti“, a júl má toho pre nás v zálohe ešte viac. Bezpochyby najväčším pel-melom slovenských aj zahraničných interpretov bude už po ôsmy rok obľúbený festival Bažant Pohoda 2004 (16-17 júl). Pri spomienke na minulé ročníky má trenčianska Pohoda všetky podstatné atribúty toho, čo sa od festivalu dá čakať. Školopovinný telocvik suplujú športové atrakcie a podľa kréda v zdravom tele zdravý duch sa riadi „stage“ tematických debát vedených moderátormi s ich hosťami (Debata pod Lampou). Prvoradou však naďalej ostáva hudba, najmä pre tých, čo sa viac než o komerciu zaujímajú o menšinové žánre. Osem pódií sa preto stane dejiskom rozmanitých hudobných štýlov od hip-hopu (slovenský Kontrafakt, francúzky Triptik, poľská Zipera) cez reagge a ska (jamajskí The Wailers, argentínski Rescate) až po elektronickú hudbu (američan Carl Craig, Steve Bug). Tieto sú len zlomkom toho, čo môže, na slovenské podmienky obrí festival, ponúknuť. Miesto „ťahúňa“ festivalu tento rok obsadila britská formácia Moloko s príznačnou zmeskou disco, funky a elektronického popu. Okrem nich vystúpia ďalšie hviezdy, napríklad africká speváčka Cesaria Evora alebo britská kapela Chumbawamba. Zaujímavé je vôbec po prvýkrát účinkujúce fínske zastúpenie v podobe kapiel Värttinä, Leningrad Cowboys či DJ-a Joriho Hulkkonena. Z objektívneho hľadiska treba povedať, že na Pohode je možné toho zažiť najviac – čo do počtu vystupujúcich kapiel (konkrétne 137 interpretov) drží oproti ostatným festivalom jednoznačný prím. Menšie festivaly s „menšími“ hviezdami majú však svoju atmosféru a význam pre tých, ktorým sa nechce cestovať či už za hranice, alebo do Trenčína. A nie tak ďaleko od neho, v Trenčianskych Bohuslaviciach, sa už po 4.krát rozbehne festival známy ako Žákovic Open 2004 (24.júl). Vystúpia na ňom dôverne známe slovenské kapely (Le Payaco, Hex, Polemic), ale napríklad aj českí Mňága a Žďorp, či poľské reaggae v podaní Habakuk. Masters of Rock (2.-3.7) je názov ďalšej akcie, kde si na svoje prídu hlavne rockeri a vyznávači tvrdšej metalovej hudby. V rámci tohto podujatia zažiaria pri Slnečných jazerách v Senci také hviezdy, ako Europe (Swe), Helloween (Ger) či Stratovarius (Fin). Komu speedové rytmy a ohlušujúce dunenie gitár spôsobujú závrate alebo majú naňho iné vedľajšie účinky, môže dať prednosť festivalu Topvar Rock Fest 2004 v Novom meste nad Váhom. Koná sa totiž v ten istý čas. Hudobným magnetom sú napríklad britskí veteráni Uriah Heep, či americká speváčka Suzi Quatro. Okrem nich vystúpia aj populárny český Kryštof, No Name a mnoho zaujímavých slovenských kapiel rôznych hudobných razení (Veneer, Mango Molas, Kontrafakt). Mix zábavy, relaxu a dobrej hudby, a navyše s dlhšou tradíciou než u nás, sľubuje hojný počet festivalov za našimi hranicami. Českí susedia sa môžu hrdiť festivalmi Rock for people (Hooverphonic, Monkey Bussiness), Reaggae Ethnic session (Buty, Yo Yo band), či Benátská noc (Anthrax, Žlutý pes). Bob Geldof s kapelou The Bobkatz si taktiež spraví zastávku v Čechách – konkrétne ňou bude festival Colours of Ostrava, ktorý je naplánovaný na 9. – 11. júl. Hudobní nadšenci s tučným vreckovým iste neobídu megafestivaly ako je maďarský Pepsisziget alebo dánsky Roskilde. Z týchto sa dočasne stanú malé mestečká, keďže priemerná návštevnosť dosahuje okolo sto tisíc ľudí. K „menším“ patria napríklad anglický Leeds festival či nemecký Rock am Ring (návštevnosť majú okolo 70 000 ľudí). Hmýria sa takými zvučnými menami ako David Bowie, Pink, PJ Harvey alebo Santana. Na viacerých z nich vystúpia znovunájdení Pixies, ďalej The Darkness, Red Hot Chilli Peppers a mnoho ďalších. Tanečná scéna je zastúpená vynikajúcimi formáciami Basement Jaxx, Massive Attack, Orbital. A tak ďalej, a tak ďalej. Hviezd je viac ako dosť, nakoniec tí, čo sa chystajú na podobné festivaly, asi vedia, čo ich čaká. Hlbšou úvahou, súdiac podľa ceny lístkov, už určite prešli. Zostáva len rozhodnutie, či aj tá ktorá hviezda za tých pár tisícok stojí. A to samozrejme nechávame len na Vás...

Petra Hanusová