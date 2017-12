Bubeníka Jany Kirschner Slováci šokovali svojou vľúdnosťou

30. jún 2004 o 14:23 TASR

Bratislava 30. júna (TASR) - Optimizmus, energiu a chuť do života neustále šíri okolo seba americký bubeník, pôvodom Portoričan Tony Escapa, ktorý ako člen kapely sprevádzal na práve ukončenom turné speváčku Janu Kirschner.

Ako o sebe muzikant žartom tvrdí, nič seriózne od neho netreba čakať a zo Slovenska si okrem základných slovných spojení ako dobré ráno či dobrú noc odnáša predovšetkým zásobu nadávok a niekoľko fliaš slivovice. V skutočnosti je Tony šarmantný a stále usmiaty mladý muž, ktorý žije hudbou a naozajstné prekvapenie mu Slováci pripravili svojou otvorenosťou a vľúdnosťou. "Cítim sa tu ako doma. Milujem tu všetko - jedlo, ženy. Je tu krásne, pretože je to Európa a všetci sú takí priateľskí. Kúpim si tu zámok a presťahujem sa sem," hovorí s úsmevom hudobník, ktorého prekvapila aj samotná speváčka a jej spoločné stolovanie s technikmi. "To by sa u nás nestalo. Je to veľmi milé, Jana je nádherná osoba. Je to zároveň veľká hviezda a pritom stále vie, že je človekom a že odhliadnuc od jej talentu nie je iná ako ostatní. Pre mňa je to niečo veľmi výnimočné. Nie je veľa takých ľudí, ktorí vedia, že predtým, ako sa stali slávnymi, boli ďobyčajníď," nešetrí slovami chvály na Janinu adresu Tony, ktorý na Slovensko pricestoval štyri dni pred začiatkom turné. Napriek tomu sa veľmi rýchlo "zorientoval", či už ľudsky, alebo hudobne. "Predtým som poznal len Oskara Rózsu, s ktorým som chodil na Berkley," vysvetľuje okolnosti spojené s jeho príchodom na Slovensko. Ešte predtým mal Tony k dispozícii niekoľko Janiných cédečiek, takže bolo pre neho jednoduché začať hrať muziku, ktorá sa mu páči. Obľúbil si najmä jej nové anglické skladby, ale "chytila" ho aj latino pieseň Slnko práve kvôli jeho exotickému pôvodu.

Napriek tomu, že v USA žije už dlhší čas, na svoju krajinu je hrdý. "Som čistý Portoričan a nezabudnem na svoj pôvod. V Amerike žijem preto, prečo ostatní. Hľadám niečo lepšie. Moja krajina je stále malým ostrovom v Karibiku a nemôžete tam toho veľa robiť. Stále som však Portoričan a nezmením to," hrdo sa hlási ku svojej domovine, no dopustiť nedá ani na Slovákov a chvíľu mu trvalo, aby si v tejto súvislosti vybavil niečo negatívne. "Nič mi nenapadá, možno len to, že chodia spať veľmi skoro. Všetko sa zatvára o desiatej, jedenástej, sedím v hoteli hladný a nemôžem sa ísť nikam najesť," s úsmevom sa posťažoval. Vzápätí sa však muzikant, ktorý za bubnami strávi aj štyri až osem hodín denne, rozhovoril o svojej milovanej hudbe a prístupu Slovákov k nej. "Čo na Slovákoch oceňujem, je, že sa do muziky naozaj vkladajú, keď idú na koncert. Iba tak nesedia a neprišli si len pozrieť vystúpenie, ale skutočne si ho užijú. A to je vec, ktorá mi v Spojených štátoch chýba, špeciálne v New Yorku. Je tam veľa miest, kde som hral, ako reštaurácie, kde ľudia len sedia, jedia a veľakrát ich ani nezaujíma, čo sa okolo nich deje. Možno je to pre nich príliš zložité," ironicky podotkol s tým, že u nás ľudia naozaj žijú pre hudbu a hudbou. "A muzikanti tu sú naozaj na špičkovej úrovni, rovnako ako všade vo svete," dodáva s tým, že sa teší na Janinu letnú návštevu v New Yorku. "Aj keď budem veľa cestovať a pracovať, určite spolu pôjdeme niekam von, pozrieť si nejakú muziku a vychutnať to, čo New York prináša."