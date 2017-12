Najlepším albumom všetkých čias je Joshua Tree od U2

21. nov 2001 o 23:33 TASR

Londýn 21. novembra (TASR) - Kapele U2 sa podarilo "vystrnadiť" z vrcholu rebríčka najlepších albumov všetkých čias Beatles, a to vďaka hlasom štvrť milióna britských hudobných fanúšikov.

Írske kvarteto a jeho The Joshua Tree z roku 1987 kraľuje rebríčku 100 najlepších albumov, vypracovaným britským hudobným kanálom VH 1UK. Album kapely U2 sa stal hitom číslo 1 v Británii s predajom 15 miliónov nosičov na celom svete.

Jacksonov Thriller sa na základe 250.000 hlasov fanúšikov umiestnil na druhej priečke, kým tretie miesto sa ušlo skupine Oasis s albumom (What's The Story) Morning Glory.

Legendárni liverpoolski chrobáci zvyčajne obsadzovali prvé miesta podobných rebríčkov, tentokrát sa im však ušlo len 8. a 9. miesto.

Z desiatich najlepších albumov pochádzajú štyri z 90. rokov a zvyšné páry sú zo 60., 70. a 80. rokov.

Päťhodinový volebný maratón si diváci budú môcť pozrieť v sobotu na kanáli VH1UK, ktorý vysiela v Európe a Južnej Afrike.

Rebríček 10 najlepších albumov

1. U2 - The Joshua Tree

2. Michael Jackson - Thriller

3. Oasis - (What's The Story) Morning Glory?

4. Meat Loaf - Bat Out Of Hell

5. Nirvana - Nevermind

6. Radiohead - The Bends

7. Stevie Wonder - Songs In The Key Of Life

8. The Beatles - Revolver

9. The Beatles - Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band

10. Madonna - Ray of Light