Na skle maľované sa vracia

1. júl 2004 o 14:00

Jánošík Michal Dočolomanský.





FOTO - JANA NEMČOKOVÁ





Muzikál Na skle maľované mal premiéru v roku 1974 a hoci prešlo tridsať rokov, stále ho vidieť. Dokonca s mnohými pôvodnými predstaviteľmi. K skalným hercom patria napríklad Leopold Haverl, Elo Romančík, Božidara Turzonovová, Soňa Valentová, no najmä Michal Dočolomanský v úlohe Jánošíka.

Paradox je, že najúspešnejšie predstavenie Činohry Slovenského národného divadla má za sebou niekoľko derniér. Prvá sa udiala po stodeväťdesiatej prvej repríze z politických dôvodov. Jeden z poľských autorov - Ernest Bryll - otvorene kritizoval režim vo svojej krajine a Slovensko sa postavilo na obranu socializmu. Inscenácia sa prestala hrať. Po istom čase sa však predsa len vrátila na scénu, diváci si Jánošíka vyvzdorovali. Lenže, Bryll emigroval a zostalo ani nie pri sto reprízach.

Keď sa v roku 1991 SND rozhodlo muzikál opäť obnoviť, aj medzi samotnými účinkujúcimi boli skeptici. Najčastejšie výhrady boli - nedá sa dva razy vstúpiť do tej istej rieky, určite sa zmenil divácky vkus, inscenácia aj herci zostarli. Lenže inscenácia sa stala rovnakým hitom ako v čase vzniku a zlomila všetky rekordy - odohralo sa vyše šesťsto repríz. Diváci mali záujem, hlad po vstupenkách bol obrovský a Michal Dočolomanský stále zvládal slávne salto z niekoľkometrovej výšky.

Napriek tomu sám herec začal tvrdiť, že predsa len je na mladého zbojníka pristarý. Keďže fanúšikovia vehementne nesúhlasili, napokon prisľúbil, že bude teda Jánošíka hrať do šesťdesiatky. Potom sa SND s predstavením rozlúči, lebo Na skle maľované bez Dočolomanského neprichádzalo do úvahy. Slávnostná derniéra sa naozaj udiala pred dvoma rokmi, ale definitívny koniec to ešte nebol.

Práve dnes sa Na skle maľované vydáva na svoj posledný zájazd. O 19.30 h sa bude hrať v amfiteátri na Východnej. Už po druhý raz, v roku 1995 ho s obrovským úspechom zahrali na folklórnych slávnostiach pre dvanásťtisíc divákov. V piatok a v sobotu zájazd pokračuje v Prešove a turné sa skončí v nedeľu 4. júla v banskobystrickom amfiteátri. (bd)