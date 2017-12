Le Payaco ponúkajú svoje nové anglické pesničky

Na začiatku leta sa z dlhého zimného spánku prebudila známa slovenská skupina Le Payaco. Trojica bratislavských hudobníkov nachystala viacero prekvapení. Na novej internetovej stránke www.lepaycaco.com si môžete zadarmo stiahnuť ich nové anglické pesničk

1. júl 2004 o 15:30

Le Payco zľava: Martin Stempel, Tomáš Sloboda a Juraj Vitéz. FOTO - LEPAYACO.COM





y. Prečo? Tomáš Sloboda, Martin Stempel a Juraj Vitéz sú rozhodnutí ísť so svojou hudbou aj do zahraničia. "Chceme si ísť zahrať von. Nemáme nijaký plán, ani veľa kontaktov. Všetko bude záležať na šťastí a našich schopnostiach," dodáva bubeník Juraj Vitéz.

Le Payaco patria k ďalším slovenským interpretom, ktorí po otvorení hraníc vycítili novú šancu. Peter Lipa vymetá kluby po celej Európe, Jana Kirschnerová pripravuje album pre celý európsky trh, Richard Müller svoju poslednú platňu nahral v New Yorku. "Nie sme kapela, za ktorou stoja veľké peniaze. Nepredávame desaťtisíce platní, nemáme žiadne veľké promokampane alebo sponzorov. Sme skôr koncertná skupina do klubov pre tristo ľudí, ktorá je rada, že fanúšikovia prídu a zabavia sa. Na druhej strane cítime, že by sme mohli vyštartovať aj iným smerom než na východ," vysvetľuje gitarista Tomáš Sloboda.

Le Payaco v zimných mesiacoch pripravili repertoár z anglických pesničiek, ktorých časť naposledy prezentovali v alternatívnej relácii Metro a tento týždeň im práve vychádzajú dva nové single, ktoré chcú rozposlať do sveta. "O anglických pesničkách sme začali rozmýšľať už pred dvoma rokmi. Za ten čas sa nám nahromadilo množstvo nápadov, ku ktorým sa nehodili slovenské texty. Zistili sme, že angličtina im lepšie pasuje," vysvetľuje Sloboda. "Je ťažšie spraviť rokenrol po slovensky," dodáva basgitarista Martin Stempel. "Angličtina umožňuje naťahovať slová, dá sa s nimi hrať."

S textami im pomohol kamarát zo skupiny Kukuspit Christian Weber, Američan, ktorý žil desať rokov na Slovensku. Z anglickej tvorby Le Payaco vytŕča "beatlesovsky" plazivá She alebo britpopovo ladená Punkrock Girl. Mimochodom, s anglickými textami skupina pracovala už pri svojich začiatkoch, keď sa koncom 90. rokov trochu naivne pokúšala presadiť na Britských ostrovoch. Jedna z ich vtedajších pesničiek Stranger In My Car vyšla aj na jednej z britských kompilácií. Potom však postupne nahrala tri slovenské albumy. Posledný z nich, Niečo je zlodej, vyšiel iba pred rokom. Vďaka pesničkám Dobrý večer priatelia alebo Ochorel som smútkom belasým z druhej platne sa stala vyhľadávanou skupinou, ktorá si štyri roky po sebe zahrala na veľkom pódiu festivalu Pohoda.

V repertoári majú aj jednu pesničku v maďarčine Volá sa Cicušom a je to možno najviac nadupaný rokenrol, aký táto trojica zložila. Veď ako tvrdí Martin Stempel: "Nezáleží, po akom spievaš, ale či pekne spievaš!"

Le Payaco najbližšie zahrajú 2. júla na festivale v Domaši a o deň neskôr v Nitre.

PETER BÁLIK