Speváčka Marla Glen sa zosobáši v piatok so svojou priateľkou

1. júl 2004 o 7:40 TASR

Heilbronn 1. júla (TASR) - V Nemecku žijúca rodáčka z Chicaga, speváčka Marla Glenová (43), ktorej soulové balady s typicky hlbokým hlasom očarili v uplynulých rokoch európskych poslucháčov, sa v piatok v Heilbronne zosobáši so svojou o 20 rokov mladšou nemeckou priateľkou Sabrinou Conleyovou.

Sabrina a ja sme absolútny pár snov, vyhlásila interpretka, ktorá má na konte päť úspešných albumov, vrátane debutového This is Marla Glen, oceneného dvoma zlatými a platinovou platňou, ako aj výberovky hitov The Best of Marla Glen. Speváčka zároveň vyjadrila radosť nad možnosťou uzavretia sobáša s partnerkou, u ktorej nachádza všestranné pochopenie.

Priatelia dvojice a svadobní hostia si môžu po obrade pripiť šampanským na zdravie dvojice, ktorej spevácka "polovička" mieni neskôr odohrať spolu so skupinou na open air scéne neďaleko Dortmundu "najkrajší svadobný koncert všetkých čias".