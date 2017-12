Jennifer Lopezová nakrúti budúci rok dva filmy

Štokholm 22. novembra (TASR) - Americká herečka a speváčka Jennifer Lopezová prezradila, že v budúcom roku nakrúti dva filmy.

22. nov 2001 o 6:56 TASR

Ako 31-ročná latino hviezda uviedla na tlačovej konferencii v Štokholme, kde v utorok odštartovala európske propagačné turné k jej poslednému albumu J.Lo, nakrúti jednu romantickú komédiu a drámu s Benom Affleckom.

Podľa časopisu Variety stvárni Lopezová vo filme Gigli gangsterku, ktorá sa dá dokopy s nájomným vrahom (Ben Affleck), aby uniesli brata policajta. Bližšie informácie o druhej snímke speváčka neposkytla.

Lopezová si podľa vlastných slov nevie vybrať medzi hereckou a speváckou kariérou, sníva však o väčšom počte živých vystúpení. Naživo totiž vystúpila len raz v septembri na Portoriku, odkiaľ pochádza jej rodina.

Rodená Newyorčanka tiež vyhlásila, že sa po septembrových teroristických útokoch v USA na rozdiel od mnohých celebrít nebojí cestovať, keďže normálny život musí pokračovať. "Sú to hrozné časy, no myslím si, že ako umelkyňa mám povinnosť priniesť mojou hudbou trocha veselosti do života ľudí," dodala Jennifer.